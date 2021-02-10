В Магадане ураганный ветер привел к повреждению крыш 50 домов, — признала местная администрация. Повалены рекламные конструкции. Повреждения получили несколько десятков опор наружного освещения. Без света находятся частные дома. Мэрия сегодня была вынуждена объявить свободное посещение школ.

Порывы ветра в Магадане сегодня превышают 30 метров в секунду.