Госдума приняла закон, который увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе в ходе массовых акций. Они увеличиваются с 500 и тысячи рублей до двух-четырех тысяч. Также добавляется возможность назначения обязательных работ до 120 часов

Максимальная санкция остается прежней — 15 суток.