Власти Москвы не планируют использовать в кампании по вакцинации от коронавируса иные препараты, кроме Спутника. Об этом заявил представитель Департамента здравоохранения Алексей Безымянный. По его словам, дефицита этой вакцины в столице нет.

Ожидается, что в феврале в стране начнется массовый выпуск ЭпиВакКороны, препарата, который был разработан научным центром Вектор в Новосибирске.