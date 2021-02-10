Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона. За последние сутки впервые с середины октября в стране выявили менее 15 тысяч новых случаев. В оперативном штабе подчеркивают, что на сегодняшний день выздоровели почти 88% всех заразившихся.

Удмуртия стала первым российским регионом, где отменяют обязательное ношение масок. Об этом сообщил губернатор Александр Бречалов.

Масочный режим в России действует с конца октября прошлого года. Специалисты Роспотребнадзора на днях признали, что повсеместно он может быть отменен уже в этом году.