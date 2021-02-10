Росздравнадзор обещает проверить причину гибели трех пациентов в подмосковной клинике. Трагедия произошла в реанимации Никольской больницы в Одинцове. По данным источника агентства ТАСС, некая техническая неисправность привела к прекращению подачи кислорода в ковидном отделении.