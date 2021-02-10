Полиция установила блокпост возле центра в Сахарово, где волонтеры встречали освобождающихся арестантов

В центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, где сейчас находятся задержанные на протестах в Москве, установили блокпост для волонтеров на машинах, готовых подвезти освобождающихся арестантов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

«До сих пор волонтеры и родственники организовывали встречу тех, кто выходит после отбытия наказания. К проходной подъезжали автомобили, людей ждали, могли сразу встретить и забрать. Но внезапно ночью на дороге, которая ведет к спецприемнику, появился блокпост: дорогу перегородил полицейский автомобиль, и теперь никого не пропускают», — рассказала она.

Как уточнила Е.Русакова, «блокпост находится в 150 метрах от проходной таким образом, что выходящие ночью в темноте на мороз люди просто не видят, в какую сторону идти». «При этом если у них и есть телефоны, то они разряжены.

Люди выходят в легкой одежде, потому что когда их забирали, погода была не такая, как сейчас, и не знают, куда деваться. Это совершенно экстремальная ситуация», — отметила она.

Е.Русакова добавила, что на горячей линии МВД волонтеров переадресовали в ДПС, а там, в свою очередь, объяснили перемещение машин «пресечением массовых беспорядков».

«Родственники и волонтеры просили разрешения на установку указателя у проходной, чтобы люди понимали, куда идти, но им не позволили это сделать», — сообщила она.

Е.Русакова также рассказала, что через какое-то время отбывших административное наказание «просто перестали выпускать ночью, и порядка 100 задержанных вопреки закону были доставлены до утра». «В настоящее время ситуация не исправлена», — заключила она.