Сильнейший за последние три года снегопад надвигается на Москву. Как сказал в эфире «Эха» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже завтра непогода достигнет столичного региона. В мэрии заверили, что столичные коммунальщики готовятся к приходу стихии.
2021-02-10T14:12:01+03:00
2021-02-10T14:12:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788320-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 14:12, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…