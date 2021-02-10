Сильнейший за последние три года снегопад надвигается на Москву. Как сказал в эфире «Эха» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже завтра непогода достигнет столичного региона. В мэрии заверили, что столичные коммунальщики готовятся к приходу стихии.