Американский сенат признал конституционным процедуру импичмента бывшего президента Дональда Трампа. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 56 членов палаты, «против — 44. Среди тех, кто выступил за конституционность процедуры оказались шестеро республиканцев, то есть, однопартийцев Трампа. На слушаниях выступили, в том числе, адвокаты бывшего главы Белого дома. Один из них, Дэвид Шон, сказал, что происходящее напоминает ему о Гражданской войне, которая бушевала в стране в середине 19 века.

Шон настаивает, что его клиент был лишен необходимых правовых процедур.

Бывший российский посол в США, а ныне зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает туманной перспективу импичмента Трампа.

В то же время Лукин признает, что само голосование по импичменту было показательным. Как долго продлятся слушания, пока неизвестно.