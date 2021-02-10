Большая группа арестованных за участие в акциях протеста не смогла ночью вовремя покинуть спецприемник под Москвой

Большая группа арестованных за участие в недавних акциях протеста не смогла минувшей ночью вовремя покинуть спецприемник под Москвой, — рассказали волонтеры. По их словам, полиция при этом усилила меры безопасности.

Минувшей ночью из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово должны были выйти около ста человек, которых обязали к административным арестам после столичных митингов. Тем не менее, людей держали до восьми утра, — рассказала «Эху» волонтёр, встречавшая освобождённых, Елена Русакова. Она отметила, что в начале людей отпускали, но потом перестали это делать, поскольку те не могли найти дорогу: «Выходящие ночью в темноте на мороз люди просто не видят в какую сторону идти. Там абсолютно невозможно сориентироваться…родственники и волонтёры просили хотя бы разрешения установить указатель около проходной… но и это не позволили сделать. Потом просто перестали выпускать. Порядка сотни таких задержанных, вопреки закону, были оставлены до утра».

По словам волонтёра, ситуацию усугубило то, что машины, встречавшие арестованных, не пропускал особый кордон полиции. Автомобили с родственниками не могли подъехать ближе, чем на 150 метров. Интернет-издание «Медиазона» сообщало, людей выпустили на свободу только поле того, как этот блокпост убрали.

Официально в МВД эту информацию еще не комментировали. При этом, журналист Елизавета Нестерова написала, что по телефону горячей линии ДПС происходящее называют попыткой не допустить у центра для содержания иностранцев массовых беспорядков.

Арестованные после акций протеста в различных регионах пожаловались на плохие условия содержания в спецприемниках, пишет «Новая газета». В некоторых случаях речь идет, по их словам, и об антисанитарии.

Одна из наиболее тяжелых ситуаций, по утверждениям газеты, сложилась в спецприемнике в Смоленске. По утверждениям тех, кто там находился в рамках административного ареста после акций в поддержку Алексея Навального, в камерах были нерабочие раковины и демонтированные краны, а отверстие в полу, заменяющее унитаз, также было закрыто листом ДСП. В результате справлять нужду, по словам задержанных на акции 31 января, приходилось в ведро.

В Челябинске, как отмечается, основные жалобы сводились к тому, что в камерах было очень холодно, в результате чего приходилось затыкать окна одеялами. Кроме того, в одном помещении могли оказаться курящие и некурящие люди: их не разделяли. Не было, по словам арестованных, питьевой воды.

Жалобы поступают также из спецприемников в Пермском крае, Самарской и Свердловской области, а также Хабаровского края: например, на круглосуточно работающий свет и непригодные для нормального сна кровати.

Российский МИД считает, что участники подобных акций протеста действуют в интересах и по наущению Запада. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала в эфире «Эха», что подобные события начинаются с раскручивания популярной символики.

Захарова таким образом прокомментировала предстоящую акцию сторонников Навального. Они планируют в ближайшее воскресенье выйти вечером на улицы, включить фонарики на смартфонах и несколько минут держать их над головой.