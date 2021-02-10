Путин доволен работой федерального штаба по борьбе с коронавирусом – Песков

Президент России Владимир Путин доволен работой федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе», — сказал он.

На вопрос, влияет ли статистика смертности от коронавируса на оценку Путина, Д.Песков сказал, что «это печальные цифры для всех нас, но это та реальность, с которой мы столкнулись». «Это не только ковид – это его последствия, и прямые, и косвенные. С этим столкнулась не только Россия, с этим столкнулись практически все страны мира», — заключил пресс-секретарь президента РФ.