Два фильма российских режиссеров вошли в короткий список американской кинопремии Оскар

Два фильма российских режиссеров – документальный и художественный – вошли в короткий список американской кинопремии Оскар. Одна из них — историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Она рассказывает о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 62-м году. В эфире «Эха» сам режиссер отвергал обвинения в том, что события в картине показаны лишь с точки зрения власти.

Кончаловский добавил, что начал обдумывать тему этого фильма еще в 90-е годы, когда события в Новочеркасске стали достоянием гласности.

На статуэтку американской киноакадемии в категории лучшего документального фильма претендует лента Виктора Косаковского «Гунда» — она посвящена жизни зверей на одной из европейских ферм, причем в картине не звучит человеческая речь. На конференции с московскими зрителями сам режиссер говорил, что человек напрасно считает себя царем природы.

Косаковский добавил, что замысел картины к нему пришел более 20 лет назад. Исполнительным продюсером ленты выступил известный американский актер Хоакин Феникс.

Президент Гильдии кинокритиков и киноведов Кирилл Разлогов считает, что у обеих лент очень хорошие шансы.

В истории современной России это далеко не первые попытки взять одну из престижных кинонаград.

Шесть золотых статуэток есть в копилке отечественного кинематографа. Первым лауреатом Оскара стала в 1943 году документальная лента «Разгром немецких войск под Москвой». Для премьеры в США режиссерам Леониду Варламову и Илье Копалину пришлось серьезно перемонтировать и сократить ленту.

Первым же художественным фильмом, получившим «Оскар», стала киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 1966 году экранизацию романа Льва Толстого посмотрели около 60 млн зрителей. Фильм стал не только лидером отечественного проката, но и самым высокобюджетным в истории советского кино.

Были удостоены престижнейшей премии мирового кинематографа также картины «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. А вот еще два фильма режиссера – «Урга — территория любви» и «12» довольствовались попаданием в список номинантов.

Дважды номинировался на Оскара и Андрей Звягинцев – последний раз с картиной «Нелюбовь» в 2018 году.

Российскую тему, кстати, поднимает еще один претендент на кинонаграду. Это фильм режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню». Он рассказывает о преследовании в республике представителей сексуальных меньшинств.