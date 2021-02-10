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13:35, 10 февраля 2021

Джо Байден, по данным Politico, получит доступ ко всем переговорам своего предшественника с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден, по данным американской газеты Politico, получит доступ ко всем переговорам своего предшественника с Владимиром Путиным. Ранее Дональд Трамп выступал против разглашения этих данных.

С того момента, как Джо Байден официально стал американским президентом, ему больше не нужно чьё-либо разрешение, чтобы ознакомиться с записями с переговоров предыдущих глав Белого дома с иностранными лидерами. Об этом газете Politico рассказал источник в администрации нового президента. Также эксперт в области юрисдикции подтвердил изданию, что Байден обладает сейчас таким эксклюзивным правом, и ни Дональд Трамп, ни кто-либо из его команды, не в силах этому помешать.
Газета отмечает, что за прошедшие четыре года бывший президент не менее двенадцати раз проводил незапланированные неформальные переговоры с Владимиром Путиным по телефону. Аудиозаписей на этих беседах не велось, но помощники, как правило, делают заметки и составляют так называемые «меморандумы разговоров».
Издание отмечает, что Трамп прилагал серьёзные усилия, чтобы оставить свои беседы с иностранными лидерами в тайне, а чтобы сохранить конфиденциальность с российским президентом, он однажды потребовал изъять записи даже у переводчиков.
Газета пишет, что по оценке некоего близкого к Байдену бывшего сотрудника национальной безопасности, новому президенту просто необходимо ознакомиться с тем, что Трамп сказал Путину.

Официально ни Дональд Трамп, ни Джо Байден эту публикацию пока не прокомментировали.



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