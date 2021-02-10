Мосгорсуд назначил психиатрическую экспертизу по уголовному делу в отношении американского студента Тревора Рида

Мосгорсуд назначил психолого-психиатрическую экспертизу по уголовному делу в отношении американского студента Тревора Рида, — передает Интерфакс. Рид получил 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года. Сегодня суд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор. Студент свою вину не признает, он говорит, что не помнит произошедшего, так как был в нетрезвом состоянии.

Посол США в России Джон Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен говорили, что дело Тревора Рида Москва и Вашингтон обсуждают на самом высоком уровне.