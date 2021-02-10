Дочь журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде, планирует закрыть издание

Дочь журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде, планирует закрыть интернет-издание Коза-пресс. Маргарита Мурахтаева написала в Фейсбуке, что это было непростое решение. Она также поблагодарила всех, кто поддерживал издание после гибели Славиной. Она была его главным редактором.
2021-02-10T13:34:32+03:00
2021-02-10T13:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 10 февраля 2021
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