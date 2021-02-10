Дочь журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде, планирует закрыть издание

Дочь журналистки Ирины Славиной, которая покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде, планирует закрыть интернет-издание Коза-пресс. Маргарита Мурахтаева написала в Фейсбуке, что это было непростое решение. Она также поблагодарила всех, кто поддерживал издание после гибели Славиной. Она была его главным редактором.