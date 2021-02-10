В Кремле считают избыточную смертность в России суровой реальностью эпохи пандемии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил сегодня, что данная ситуация не является уникальной для нашей страны. При этом, по его словам, российская система здравоохранения сработала весьма эффективно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала, что смертность в России по итогам 2020-го года выросла на 18% по сравнению с годом ранее.