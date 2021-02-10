Чемпионат мира по биатлону стартует сегодня в славянской Поклюке. Через несколько часов здесь пройдет смешанная эстафета. Российская сборная выступит на первенстве без национального флага и гимна. Это связано с решением Спортивного Арбитражного суда и допинговым скандалом. Команда будет выступать под эгидой Союза биатлонистов России.
2021-02-10T13:05:46+03:00
2021-02-10T13:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 10 февраля 2021
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