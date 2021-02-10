Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» попал в короткий список американской кинопремии «Оскар». Картина рассказывает о событиях в Новочеркасске в 62-м году, когда была расстреляна демонстрация протеста.

Также на премию Оскар в номинации «лучший документальный фильм» в короткий список выдвинута лента российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда», в которой рассказывается о жизни животных на ферме. Кроме того, в эту номинацию попала еще одна картина, связанная с Россией, фильм режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню». Он рассказывает о преследовании в республике представителей сексуальных меньшинств.