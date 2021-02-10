Друзья Владимира Путина, по данным интернет-издания «Проект», купили ялтинскую резиденцию Леонида Брежнева. Предполагается, что это может быть связано с президентом.

Госдача Брежнева «Глициния» долгое время оставалась заброшенной. Однако, как пишет интернет-издание «Проект», летом 2019 года ее на аукционе более чем за миллиард рублей купил некий москвич Янис Эрманис. По данным издания, накануне сделки он открыл акционерное общество, а сам в столице работает тренером по восточным единоборствам. На самом же деле, отмечает «Проект», дачу контролируют структуры банка «Россия», который фактически принадлежит другу российского президента Юрию Ковальчуку.

В середине двухтысячных дачу «Глициния» уже пытался купить другой российский банк под официальную резиденцию Владимира Путина. Однако Виктор Ющенко, который в то время был президентом Украины, сделку отменил.

Сейчас на территории дачи идут строительные работы. Общая площадь комплекса около 14,5 тысяч квадратных метров, он стоит на территории в 26 гектаров. По данным журналистов-расследователей, дачный комплекс включает в себя 4 спальных и один лечебный корпус, несколько крытых и закрытый бассейны, а также оранжерею и летний домик.

Покупатель «Глицинии» вскоре после завершения сделки по покупке территории покинул пост директора во всех связанных с дачей юрлицах, отмечает «Проект».