Большинство россиян знают о недавних акциях в поддержку Алексея Навального. О протестах, как следует из данных Левада Центра, слышали, по меньшей мере, 80% участников опроса. При этом почти треть относятся к участникам этих акций негативно и столько же безразлично. Как отмечает Левада, россияне лучше относились к протестующим в Хабаровске в прошлом году или в Москве летом 2019-го. Число тех, кто ждет новых протестных акций достигло, по данным Левады, максимальных значений с 1998 года. Российские власти считают Левада— Центр иностранным агентом.