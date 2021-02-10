Большинство россиян знают о недавних акциях в поддержку Алексея Навального. О протестах, как следует из данных Левада Центра, слышали, по меньшей мере, 80% участников опроса. При этом почти треть относятся к участникам этих акций негативно и столько же безразлично. Как отмечает Левада, россияне лучше относились к протестующим в Хабаровске в прошлом году или в Москве летом 2019-го. Число тех, кто ждет новых протестных акций достигло, по данным Левады, максимальных значений с 1998 года. Российские власти считают Левада— Центр иностранным агентом.
2021-02-10T13:02:41+03:00
2021-02-10T13:02:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:02, 10 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…