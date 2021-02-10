Радио Свобода и ее гендиректор оштрафованы в общей сложности на 11 млн рублей. Поводом послужило нарушение закона об иностранных агентах.

В настоящий момент мировой суд, по данным Роскомнадзора, вынес штрафы по 40 протоколам, составленным на Радио Свобода и ее гендиректора Андрея Шарыя. А всего таких документов уже почти 170. Претензия по ним одна: в Роскомнадзоре утверждают, что речь идет об отсутствии или ненадлежащем оформлении маркировки иностранного агента.

В предыдущий раз о штрафах против Радио Свобода сообщалось в конце января: мировой суд постановил взыскать более миллиона рублей, однако это решение было оспорено. В начале февраля общая сумма штрафов составляла немногим более 7 млн рублей. На этом фоне в организации выразили мнение, что государство осуществляет кампанию принуждения и запугивания. А газета The New York Times утверждала, что Радио Свобода может закрыть свой филиал в Москве из-за новой редакции закона о СМИ-иноагентах.

Российские власти считают иностранным агентом не только Радио Свобода, но и все ее проекты.