Власти Японии вводят крупные штрафы за кормление диких животных и птиц. Нарушители будут обязаны выплатить до 3 тысяч долларов, — передает агентство ТАСС. Соответствующий документ планируют утвердить в начале марта. Как поясняли в правительстве, кормление диких животных нарушает естественный барьер между ними и людьми, впоследствии это может привести к нападениям медведей, лисиц или диких обезьян на человека.
2021-02-10T12:33:00+03:00
2021-02-10T12:40:13+03:00
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12:33, 10 февраля 2021
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