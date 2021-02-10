Власти Японии вводят крупные штрафы за кормление диких животных и птиц. Нарушители будут обязаны выплатить до 3 тысяч долларов, — передает агентство ТАСС. Соответствующий документ планируют утвердить в начале марта. Как поясняли в правительстве, кормление диких животных нарушает естественный барьер между ними и людьми, впоследствии это может привести к нападениям медведей, лисиц или диких обезьян на человека.