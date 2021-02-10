Сразу несколько крупных польских частных СМИ приостановили свою работу. Это было сделано в знак протеста против нового налога на рекламу. Акция продлится до конца дня. В ней, в частности, участвует популярный в республике телеканал ТVN-24. Сейчас, как передает агентство ТАСС, он показывает лишь черный экран с надписью «здесь должна быть твоя любимая программа». В частных СМИ уверены, что новый налог на рекламу приведет к ликвидации многих изданий и телеканалов, и в первую очередь оппозиционных. Власти Польши ввели новый налог для того, чтобы часть доходов направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.