Сразу несколько крупных польских частных СМИ приостановили свою работу. Это было сделано в знак протеста против нового налога на рекламу. Акция продлится до конца дня. В ней, в частности, участвует популярный в республике телеканал ТVN-24. Сейчас, как передает агентство ТАСС, он показывает лишь черный экран с надписью «здесь должна быть твоя любимая программа». В частных СМИ уверены, что новый налог на рекламу приведет к ликвидации многих изданий и телеканалов, и в первую очередь оппозиционных. Власти Польши ввели новый налог для того, чтобы часть доходов направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.
2021-02-10T12:32:43+03:00
2021-02-10T12:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 10 февраля 2021
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