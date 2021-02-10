Россия приостановила проектирование сверхтяжелой ракеты Енисей. Ее создавали для Лунной программы. Сейчас проектировщики ожидают решения руководства космической отрасли по вопросу об изменении облика ракеты, — рассказали в космическом центре Прогресс. Там предполагают, что приостановка затянется на несколько месяцев. Как напоминает агентство Интерфакс, Совет по космосу Академии наук рекомендовал отложить создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.