Москва ожидает, что Вашингтон в течение месяца определится с курсом в отношении России. Новая администрация президента США Джо Байдена к этому времени не только расставит акценты, но и начнет их воплощать,— сказал в эфире «Эха» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пока, по ее словам, состоялись лишь телефонные разговоры между президентами России и США, а также между министром иностранных дел России и американским госсекретарем. Захарова добавила, что пока не планируется личная встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.
2021-02-10T12:32:07+03:00
2021-02-10T12:32:07+03:00
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Эксклюзив Эха 12:32, 10 февраля 2021
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