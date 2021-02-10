Москва ожидает, что Вашингтон в течение месяца определится с курсом в отношении России. Новая администрация президента США Джо Байдена к этому времени не только расставит акценты, но и начнет их воплощать,— сказал в эфире «Эха» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пока, по ее словам, состоялись лишь телефонные разговоры между президентами России и США, а также между министром иностранных дел России и американским госсекретарем. Захарова добавила, что пока не планируется личная встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.