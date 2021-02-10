Радио Свобода и ее гендиректор Андрей Шарый оштрафованы на 11 миллионов рублей, говорят в Роскомнадзоре. Мировой суд принял решение по 40 протоколам о нарушении закона об иностранном агенте. Всего, по данным ведомства, было составлено почти 170 подобных документов. Власти считают Радио Свобода и ее проекты иностранными агентами.
2021-02-10T12:31:27+03:00
2021-02-10T12:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 10 февраля 2021
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