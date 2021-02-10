Свыше двух миллионов россиян уже получили прививку от коронавируса. Речь идет о препарате Спутник. При этом миллион 700 тысяч человек, по словам разработчика вакцины, получили уже обе дозы, — передает агентство Интерфакс. Спутник стала первой вакциной, которой начали прививать в России. В ближайшее время в оборот запустят еще два препарата.
2021-02-10T12:31:02+03:00
2021-02-10T12:31:02+03:00
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12:31, 10 февраля 2021
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