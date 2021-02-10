Депутата от партии коренного народа Новой Зеландии выгнали с заседания парламента из-за отказа надеть галстук.

Равири Вайтити, представитель народа маори, уже несколько месяцев бьется за право носить вместо галстука в качестве аксессуара ожерелье из зеленого камня. На последнем заседании парламента Новой Зеландии, как сообщает британская медиакорпорация BBC, это привело к очередным пререканиям со спикером законодательного органа. Он дважды прерывал выступление Вайтити, а после попросил его покинуть помещение. И все из-за принятого в парламенте дресс-кода: по нему мужчины обязаны выступать или задавать вопросы исключительно в галстуке. Эти правила остались неизменными и после опроса депутатов.

Однако сам Вайтити теперь жалуется на то, что спикер новозеландского парламента проявил неуважение к его культурной идентичности. Он настаивает, что был одет в «деловой костюм маори». Галстуки, к слову, изгнанный с заседания депутат называет «колониальной петлей». Премьер-министр Новой Зеландии уже прокомментировала скандал, сказав, что не возражает против отказа от галстуков, но считает, что в стране есть более важные проблемы.

Народ маори является в Новой Зеландии коренным и составлял большинство населения вплоть до колонизации со стороны европейцев.