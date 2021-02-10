Суточный прирост заболевших новым коронавирусом в России впервые с середины октября составил менее 15 тысяч.

Несмотря на постоянное снижение ежедневного числа выявляемых случаев заражения опасной инфекцией, Москва и Санкт-Петербург продолжают оставаться наиболее эмидемически-неблагополучными городами.

При этом в столице наблюдается позитивная динамика: инфицированы почти на 100 человек меньше, чем днем ранее. Эти данные соответствуют показателям конца октября прошлого года.

А вот в Питере наблюдается небольшой рост. Если еще вчера там зарегистрировали более 1000 пациентов, то сегодня оперативный штаб сообщает уже о почти 1200 инфицированных.

На третьем месте также уже традиционно остается Московская область.

Наиболее безопасными регионами на этом фоне уже долгое время считаются Еврейская автономная область, а также Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там за день выявляют в среднем от 1 до 8 новых случаев заражения.

В оперативном штабе отмечают, что выздоровевших за сутки в стране значительно больше, чем инфицированных – более 22,5 тысяч.

Летальных случаев зарегистрировано – 536.

С момента начала пандемии в стране заболело свыше 4 миллионов человек, более 78 тысяч из них умерли.