В Москве задержали нескольких человек, связанных, по версии следователей, с организацией «Свидетели Иеговы». Они регулярно собирались в квартире на севере столицы.

СК по Москве отчитался о задержании ряда организаторов и участников движения «Свидетелей Иеговы», которое ранее российские власти признали экстремистской организацией. В сообщении ведомства не приводятся ни имена этих людей, ни их число. Сказано только, что обыски, при поддержке Росгвардии, сейчас проходят по шестнадцати адресам проживания задержанных.

По версии следствия, с сентября 2017-ого года в Северном административном округе столицы работало религиозное подразделение этого движения. «Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко». Туда, как сказано в публикации, люди приходили в том числе и для того, чтобы изучать религиозную литературу и другие сведения, которые пропагандировали учение Свидетелей Иеговы. В СК добавили, что это подразделение проводило онлайн-собрания по видео связи.

Уголовное дело открыли по статье об организации деятельности экстремистской организации. Людям, которых суд признает участниками движения, грозит до трёх лет лишения свобода, а организаторам — от шести до десяти.

«Свидетели Иеговы» Верховный суд признал экстремистской организацией еще в 2017-ом году. Под уголовное преследование попали несколько сотен человек. Очередное дело в отношении последователя движения сегодня подали, например, в Красноярском крае.