Роскомнадзор: На «Радио Свобода» наложены штрафы на сумму 11 миллионов рублей

Мировой суд Москвы вынес решение о штрафах на сумму 11 млн рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» у проектов медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («РСЕ/СЕ»), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

«Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей», — сообщили в ведомстве на запрос «Интерфакса».

Там уточнили, что «протоколы в отношении ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов».

«В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ», — сказали в Роскомнадзоре.

Ранее в «РСЕ/РС» сообщали, что сумма штрафов, вынесенных по составленных РКН протоколам, достигла 7,15 млн.