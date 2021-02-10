Захарова не считает, что переговоры Лаврова с Боррелем можно расценить как провал в налаживании диалога с Евросоюзом

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем нельзя расценить как провал в налаживании диалога с Евросоюзом. Такое мнение выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Нет. Кстати говоря, и Боррель этого мнения не разделил. Он вышел после переговоров на пресс-конференцию и ничего о провале или о временах холодной войны не сказал. Это началось после того, как он в Брюссель приехал», — отметила она.

Как напомнила М.Захарова, «в Москве Боррель квалифицировал переговоры в позитивном ключе, говорил и о разногласиях, и о том, что предстоит сделать на ниве двустороннего сотрудничества». «Никто его насильно к этим оценкам не склонял — он сам вышел и все сказал. А потом приехал в Брюссель и что-то пошло не так. Ему начали угрожать тем, что он чуть ли не должности может лишиться», — подчеркнула она.

М.Захарова считает, что по возвращении Борреля в Брюссель в Евросоюзе «началась истерика». «Почему она началась? Потому что там лоббируют ухудшение отношений с нашей страной», — заключила она.

Боррель был в России с визитом с 4 по 6 февраля.