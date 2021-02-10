Ректор парижского Института политических исследований Фредерик Мион ушел в отставку из-за сексуального скандала. Его обвиняли в замалчивании преступлений одного из сотрудников, в частности политолога Оливье Дюанеля. По словам самого Миона, он уходит со своего поста, чтобы вернуть исследовательское учреждение к спокойной работе.

Между тем французский еженедельник «Marianne» пишет, что этот скандал затрагивает не только университет, но и политические круги страны.