Министерство сельского хозяйства просит допустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. У местных жителей мало опыта и необходимых знаний и они не хотят работать даже за повышенную плату, — говорится в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, которое оказалось в распоряжении газеты РБК. Въезд иностранных граждан в России ограничили почти года назад из-за распространения пандемии коронавируса. По оценкам специалистов, в российском агропроме может быть задействовано до полумиллиона иностранцев. Еще в прошлом году власти некоторых регионов жаловались на нехватку рабочей силы из-за отсутствия мигрантов.