Министерство сельского хозяйства просит допустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. У местных жителей мало опыта и необходимых знаний и они не хотят работать даже за повышенную плату, — говорится в поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, которое оказалось в распоряжении газеты РБК. Въезд иностранных граждан в России ограничили почти года назад из-за распространения пандемии коронавируса. По оценкам специалистов, в российском агропроме может быть задействовано до полумиллиона иностранцев. Еще в прошлом году власти некоторых регионов жаловались на нехватку рабочей силы из-за отсутствия мигрантов.
2021-02-10T11:32:38+03:00
2021-02-10T11:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 10 февраля 2021
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