Российский МИД обвинил сторонников Алексея Навального в организации акций под влиянием Запада. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала в эфире «Эха Москвы», что на Смоленской площади наблюдают «классическую работу по иностранным методичкам». В том числе так она ответила на вопрос о предстоящей акции соратников оппозиционного политика — они хотят в ближайшее воскресенье выйти вечером во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх на несколько минут. Ранее в Кремле не стали оценивать, является ли призыв к участию в подобном мероприятии нарушением закона о проведении массовых акций.
2021-02-10T11:32:15+03:00
2021-02-10T11:32:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788234-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…