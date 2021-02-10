Российский МИД обвинил сторонников Алексея Навального в организации акций под влиянием Запада. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала в эфире «Эха Москвы», что на Смоленской площади наблюдают «классическую работу по иностранным методичкам». В том числе так она ответила на вопрос о предстоящей акции соратников оппозиционного политика — они хотят в ближайшее воскресенье выйти вечером во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх на несколько минут. Ранее в Кремле не стали оценивать, является ли призыв к участию в подобном мероприятии нарушением закона о проведении массовых акций.