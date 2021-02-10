Общее число случаев заражения коронавирусом в России сегодня превысило 4 миллиона. Между тем, в целом по стране за минувшие сутки было зарегистрировано около 14,5 тысяч заражений. Впервые с середины октября эта цифра оказалась ниже 15 тысяч. При этом более 500 заболевших за минувшие сутки скончались. Всего от коронавируса в России, по данным оперативного штаба, умерли более 78 тысяч человек.