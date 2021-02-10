Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «политической акцией» присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по аресту оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я хочу вернуться к теме западных дипломатов. Тут же начали выдавать это все за норму и практику. Это не норма и не практика. Норма – это посещение заседаний судов, где рассматриваются дела граждан твоей страны. Это даже функциональная обязанность дипломата – отстаивать интересы своего гражданина. А когда западные дипломаты, тем более вереницей, идут посещать заседание суда, где нету их гражданина или их компании, тогда это политическая акция», — заявила М.Захарова.
Захарова назвала «политической акцией» присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по аресту Навального
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «политической акцией» присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по аресту оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».