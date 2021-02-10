Возможность личной встречи Лаврова и госсекретаря США Блинкена пока не обсуждается – Захарова

Возможность личной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пока не обсуждается. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.