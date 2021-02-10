Следственный Комитет попросил суд о заочном аресте соратника оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова — руководителя сети региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее Следственный комитет России сообщил, что Волкову заочно предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий. Следствие ссылается на видеозаписи, где Волков, якобы, призывает подростков участвовать в протестных акциях. По этому обвинению Волкову грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщила РИА новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, Волков объявлен в межгосударственный розыск, следователь просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. А также 2 февраля, когда Мосгорсуд изменил меру наказания Алексею Навальному.