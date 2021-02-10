За последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер.

С сегодняшнего дня в регионе сняты ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров, а также разрешат посещение спортивных мероприятий. Сохраняется требование к половинной заполняемости залов.