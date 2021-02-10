Волков и Ашурков инициировали акцию с фонариками после встречи с представителями США и Великобритании – Захарова

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Ашурков изменили подход к проведению митингов и инициировали акцию с фонариками после встречи с представителями США и Великобритании. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вот сейчас прошла встреча на площадке польского представительства при ЕС в Брюсселе. США и Великобритания встречались онлайн с Волковым и Ашурковым. После этого они изменили свой подход к проведению акций. Они же 4 февраля говорили, что зимой не будут больше акций проводить, и следующие акции будут только весной и летом. Но потом что-то пошло не так, и они сказали, что все продолжится в феврале. Что случилось между 4 и 9 февраля? Что-то же должно было произойти», — заявила М.Захарова.

По ее мнению, действия Волкова и Ашуркова укладываются в понятие «агентов влияния».

Ранее координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал акцию «Любовь сильнее страха». Он призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут. Предыдущие акции сторонников политика в 2021 году проходили в центральных частях городов в виде прогулок и стихийных митингов.