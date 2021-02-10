Бывший президент США Дональд Трамп, как пишет газета «Политико», скрывал информацию о своих разговорах с Владимиром Путиным. По сведениям издания, речь идет как минимум о 10 беседах между лидерами за последние четыре года, а между тем точная информация об этих переговорах может пролить свет на вопрос, раскрывал ли Трамп какие-либо секретные данные, или заключал ли соглашения с российским президентом, — отмечает издание. Теперь, когда белый дом возглавляет Джо Байден, — добавляет Политико», — он сможет ознакомиться с деталями этих переговоров. Американский сенат сегодня проголосовал за признание конституционной процедуру импичмента Трампа. Такое решение поддержали 56 сенаторов, в том числе шестеро республиканцев, однопартийцев экс-президента. В ходе слушаний выступали, в том числе, адвокаты Трампа, в частности, защитник Брюс Кастор.

Сам Трамп наблюдал за происходящим по телевизору из своего поместья во Флориде. Как передает телеканал CNN, экс-президент недоволен работой своей команды адвокатов.