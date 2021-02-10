Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова видит «руку Запада» в действиях российской оппозиции. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я задала вопрос не про фонарики. Я задала вопрос про то: вы не считаете, что за теми людьми, которых называют себя российской оппозицией, которых мы видим в активе последние несколько месяцев, реально стоит западная рука?», — отметила М.Захарова.

Она подчеркнула, что это «классическая работа по методичкам». «Мы не только видим, мы просто знаем – это очевидная классическая по методичкам идет работа. Может, для кого-то это смешно. Здесь каждый волен и имеет право по-разному это оценивать. Я ничего смешного не вижу», — заявила М.Захарова.

По ее словам, российские власти располагают соответствующими доказательствами. «Доказательств, во-первых, немало, во-вторых, я их привела. Когда человек, который называет себя активистом нашей оппозиции, встречается с представителем западной спецслужбы, причем британской спецслужбы, обсуждает финансовые вопросы. Причем не просто финансовые вопросы – вы, наверно, помните этот ролик – а финансирования возможности дискредитации российской банковской системы в интересах банковской системы Великобритании. Мы говорим про Ашуркова. Здесь не надо знать – это факт», — отметила М.Захарова.

По ее словам, «это подлинное видео». «И больше того, я хочу сказать: ни Ашурков, ни британский дипломат, который оказался сотрудником Ми-6, они не отрицали его правдивости. Поэтому это настоящее видео, в ходе которого два человека – один, представляющийся российским оппозиционером, второй – британским дипломатом, ведут это обсуждение. Оба таковыми, как я понимаю, не являются», — заключила М.Захарова.