В Киргизии за сутки дважды сменился руководитель столичной администрации. Одного из них отправили в отставку этим утром после появления сообщений о том, что он проходит по нескольким уголовным делам, — передает агентство ТАСС. Сам уволенный приступил к исполнению обязанностей накануне, после того, как уволился еще один исполняющий обязанности мэра. После смены власти в республике в октябре прошлого года в кресле столичного руководителя сменились уже несколько человек. Самый длительный срок пребывания одного из них на этом посту составил чуть более двух месяцев.
2021-02-10T10:33:04+03:00
2021-02-10T10:33:04+03:00
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10:33, 10 февраля 2021
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