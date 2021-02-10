В Киргизии за сутки дважды сменился руководитель столичной администрации. Одного из них отправили в отставку этим утром после появления сообщений о том, что он проходит по нескольким уголовным делам, — передает агентство ТАСС. Сам уволенный приступил к исполнению обязанностей накануне, после того, как уволился еще один исполняющий обязанности мэра. После смены власти в республике в октябре прошлого года в кресле столичного руководителя сменились уже несколько человек. Самый длительный срок пребывания одного из них на этом посту составил чуть более двух месяцев.