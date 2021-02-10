Российским выпускникам предоставят дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ. Это коснется тех старшеклассников, кто не сможет вовремя сдать экзамен из-за пандемии коронавируса, — сказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования. Там признали, что пока не могут предсказать, какая будет ситуация с инфекцией предстоящим летом. В то же время в Рособрнадзоре заметили, что пока не собираются отменять итоговое сочинение по русскому языку.
2021-02-10T10:32:47+03:00
2021-02-10T10:32:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788208-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 10 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…