Российским выпускникам предоставят дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ. Это коснется тех старшеклассников, кто не сможет вовремя сдать экзамен из-за пандемии коронавируса, — сказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования. Там признали, что пока не могут предсказать, какая будет ситуация с инфекцией предстоящим летом. В то же время в Рособрнадзоре заметили, что пока не собираются отменять итоговое сочинение по русскому языку.