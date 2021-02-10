Суд в Казани отказался признавать электросамокат транспортным средством. Такое решение инстанция приняла по жалобе местного жителя, которого лишили прав из-за отказа пройти проверку на опьянение, — пишет газета «Коммерсантъ». Ранее дорожной полиции удалось доказать в суде, что электросамокат с двигателем мощностью более 250 ватт можно признать транспортным средством, водитель которого должен соблюдать правила дорожного движения. В других регионах, как отмечает издание, судебные органы пока в похожих ситуациях встают на сторону ГИБДД.
2021-02-10T10:32:21+03:00
2021-02-10T10:32:21+03:00
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10:32, 10 февраля 2021
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