Суд в Казани отказался признавать электросамокат транспортным средством. Такое решение инстанция приняла по жалобе местного жителя, которого лишили прав из-за отказа пройти проверку на опьянение, — пишет газета «Коммерсантъ». Ранее дорожной полиции удалось доказать в суде, что электросамокат с двигателем мощностью более 250 ватт можно признать транспортным средством, водитель которого должен соблюдать правила дорожного движения. В других регионах, как отмечает издание, судебные органы пока в похожих ситуациях встают на сторону ГИБДД.