Следствие добивается заочного ареста ближайшего соратника Алексея Навального, Леонида Волкова. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Волкова обвиняют в призывах к подросткам участвовать в несогласованных акциях, ему грозит до трех лет лишения свободы. Как передает агентство Интерфакс, соратника Навального объявили в так называемый межгосударственный розыск на территории стран СНГ. Сейчас, как сообщается, Леонид Волков находится за границей, на территории одной из европейских стран.