США рассматривает вопрос об отправке своего космонавта на орбиту на российском корабле Союз. Старт запланирован на весну, — сказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства. В свою очередь в Роскосмосе подтвердили, что ждут предложений NASA по полету астронавта в апреле. По словам источника агентства РИА Новости, в подмосковном Центре подготовки космонавтов с начала года тренируются двое представителей NASA. Сейчас на международной космической станции находятся семь человек, в том числе двое россиян, четверо американцев и один японский астронавт.