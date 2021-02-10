США рассматривает вопрос об отправке своего космонавта на орбиту на российском корабле Союз. Старт запланирован на весну, — сказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства. В свою очередь в Роскосмосе подтвердили, что ждут предложений NASA по полету астронавта в апреле. По словам источника агентства РИА Новости, в подмосковном Центре подготовки космонавтов с начала года тренируются двое представителей NASA. Сейчас на международной космической станции находятся семь человек, в том числе двое россиян, четверо американцев и один японский астронавт.
2021-02-10T10:31:43+03:00
2021-02-10T10:31:43+03:00
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10:31, 10 февраля 2021
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