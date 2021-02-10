Бывший президент США Дональд Трамп, как передает телеканал CNN, недоволен выступлением своих адвокатов на заседании по импичменту. Один из источников утверждает, что особенно Трампа раздражает работа защитника Брюса Кастера. Экс-президент почти кричал от недовольства, — отмечает телеканал. Интернет-издание «Политико» пишет. Что заседание Сената, где начали рассматривать вопрос об импичменте, Трамп смотрел в телетрансляции в своей флоридской резиденции. Сенаторы 56 голосами против сорока четырех проголосовали за признание процедуры импичмента конституционной.
2021-02-10T10:31:27+03:00
2021-02-10T10:35:27+03:00
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10:31, 10 февраля 2021
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