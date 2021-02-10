«НАТОвские и брюссельские структуры» начинают подготовку революций с раскручивания популярной символики – Захарова

Подготовка революций на территории других стран НАТОвскими и брюссельскими структурами начинается с раскручивания популярной символики. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вы до этого вообще интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран со стороны США, НАТОвских и брюссельских структур? Там бывают цветочки, ленточки. Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги», — сказала она.

С точки зрения М.Захаровой, не надо недооценивать такие вещи. «Вы, что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится. Майдан оранжевый был, как апельсины. Очень было бы смешно — просто финал трагичный. Еще привести примеры? Арабская весна», — отметила она.

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