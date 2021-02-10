Самый продолжительный за три года снегопад надвигается на Москву. Как ожидается, он начнется уже завтра во второй половине дня, рассказали в Гидрометцентре. Там предупреждают, что столичный регион ожидает снежный коллапс. Это происходит на фоне сильных морозов, которые пришли в Москву и область в конце прошлой недели.