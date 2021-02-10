Самый продолжительный за три года снегопад надвигается на Москву. Как ожидается, он начнется уже завтра во второй половине дня, рассказали в Гидрометцентре. Там предупреждают, что столичный регион ожидает снежный коллапс. Это происходит на фоне сильных морозов, которые пришли в Москву и область в конце прошлой недели.
2021-02-10T10:05:59+03:00
2021-02-10T10:22:08+03:00
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10:05, 10 февраля 2021
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